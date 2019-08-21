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В США вооруженный человек проник на территорию университета

21 августа, 00:59

«Бегите, прячьтесь или сражайтесь», - заявило руководство вуза

/ Фото: Pixabay

Вооруженный человек проник на территорию Университета штата Луизиана. Об этом сообщается в Twitter учебного заведения.

"Сообщается о том, что вооруженный злоумышленник проник в зал Коутса. Бегите, прячьтесь или сражайтесь", — указывается в заявлении руководства вуза. Спустя некоторое время в сервисе микроблогов университета уточнили, что сражаться с предполагаемым вооруженным человеком предлагается лишь в качестве крайней меры. Руководство вуза подчеркнуло, что опасность до сих пор не миновала, на месте работают сотрудники полиции.

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Пока выстрелов не прозвучало, по предворительной информации, пострадавших нет.

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Напомним, что в феврале 2018 года в старшей школе в американском городе Далтон, штат Джорджия,учитель забаррикадировался в классе и открыл огонь.

Также ранее стрельба произошла в средней школе Marjory Stoneman Douglas, которая находится в 30 милях к северу от Форт-Лодердейла, Флорида. 

В результате действий стрелка было убиты 17 человек, более 50 получили ранения.

После смертельной стрельбы возникли вопросы о том, что официальные лица и знакомые пропустили предупреждающие знаки у подростка, как и то, что у юноши были проблемы с психикой. Также одноклассники, родственники и соседи описали обвиняемого как смутного одиночку, который часто говорил об оружии и хвастался своей одержимостью оружием в соцсетях. Подросток ранее был идентифицирован как потенциальная угроза для других учащихся.

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Источник: ТАСС

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