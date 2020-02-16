В США задержали дочь эксглавы разведки по подозрению в убийстве: подробности

Правоохранители арестовали приемную дочь бывшего директора Национальной разведки США Джона Негропонте. Ее обвиняют в убийстве, сообщает телеканал Fox News.

Инцидент с участием 27-летней Софии Негропонте произошел в городе Роквилл, штат Мэриленд. Полиция приехала на вызов о нападении с ножом. На месте был найден 24-летний Юсуф Расмуссен, у которого была резаная рана. Вскоре мужчина скончался.

По данным правоохранителей, Негропонте и Расмуссен были знакомы, а убийство было совершено на почве конфликта. Полиция уточняет, что девушку задержали на месте.

По данным The Washington Post, человек, позвонивший в полицию, незадолго до происшествия находился в квартире. На тот момент девушка и молодой человек выпивали и смотрели телевизор. Позже они начали ссориться, а затем между ними завязалась драка. Через некоторое время, по словам свидетеля, они успокоились, однако вскоре конфликт возобновился, уточняет WP со ссылкой на документы полиции.

Источник утверждает, что во время допроса девушка подтвердила часть показаний свидетеля. Она также заявила, что с молодым человеком они спорили из-за "глупой проблемы", и она помнит только то, как оказалась с ножом в руке и просила его не умирать.

Джон Негропонте много лет служил дипломатом и представлял США в Гондурасе, Мексике и Ираке. В 2005 году он стал первым директором Национальной разведки США, а с 2007 по 2009 год занимал должность заместителя госсекретаря. Он удочерил девушку в 1980-х годах.

Напомним, ранее прокуратура американского штата Иллинойс предъявила девятилетнему ребенку обвинения в убийстве пяти человек.

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