В Техасе разбился грузовой Boeing

По предварительным данным, на борту самолета находились три человека, все они погибли

В Техасе разбился грузовой Boeing 2019-02-24T03:24:00+02:00 США По предварительным данным, на борту самолета находились три человека, все они погибли







На юго-востоке Техаса недалеко от города Анауак в субботу, 23 февраля, потерпел крушение грузовой самолет авиакомпании Atlas Air. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в Twitter.

По данным ФАУ, двухмоторный Boeing 767 совершал перелет из Майами в Хьюстон. Он разбился примерно в 12.45 по местному времени (20.45 по киевскому времени).

По предварительной информации, на борту находились три человека. В управлении шерифа округа Чеймберс сообщили, что выживших в авиакатастрофе не обнаружили.

Ранее два человека погибли и еще двое пострадали в результате крушения вертолета в американском штате Нью-Йорк. Как утверждают в Федеральной авиационной администрации США, авиакатастрофа произошла, когда вертолет Aerospatiale AS355F2 зацепился за электропровода и загорелся. Позже обгоревшее летающее средство упало с 25-метровой высоты.

Напомним, что в американском штате Флорида вертолет упал на стоянку трейлеров, в результате чего погибли два человека.

А в американском штате Калифорния в результате падения самолета Cessna 414 на частный дом в пригороде погибли пять человек.

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