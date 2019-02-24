Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В Техасе разбился грузовой Boeing

Сегодня, 03:24

По предварительным данным, на борту самолета находились три человека, все они погибли

В Техасе разбился грузовой Boeing США По предварительным данным, на борту самолета находились три человека, все они погибли

На юго-востоке Техаса недалеко от города Анауак в субботу, 23 февраля, потерпел крушение грузовой самолет авиакомпании Atlas Air. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в Twitter.

По данным ФАУ, двухмоторный Boeing 767 совершал перелет из Майами в Хьюстон. Он разбился примерно в 12.45 по местному времени (20.45 по киевскому времени).

По предварительной информации, на борту находились три человека. В управлении шерифа округа Чеймберс сообщили, что выживших в авиакатастрофе не обнаружили.

Ранее два человека погибли и еще двое пострадали в результате крушения вертолета в американском штате Нью-Йорк. Как утверждают в Федеральной авиационной администрации США, авиакатастрофа произошла, когда вертолет Aerospatiale AS355F2 зацепился за электропровода и загорелся. Позже обгоревшее летающее средство упало с 25-метровой высоты.

Напомним, что в американском штате Флорида вертолет упал на стоянку трейлеров, в результате чего погибли два человека.

А в американском штате Калифорния в результате падения самолета Cessna 414 на частный дом в пригороде погибли пять человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, США, крушение, самолет, Boeing, техас, Боинг

Вы сейчас просматриваете новость " В Техасе разбился грузовой Boeing". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крушение боевого самолета в Японии: стали известны подробности

20 февраля, 08:35

Двум пилотам самолета удалось катапультироваться, и одному из них удалось зажечь сигнальный факел

В Японии потерпел крушение боевой самолет

20 февраля, 07:19

Спасатели обнаружили двух пилотов самолета живыми

В России у авиалайнера в полете треснуло лобовое стекло

19 февраля, 12:22

Перед посадкой у Boeing, летевшего из Сыктывкара в Москву, треснул внешний слой лобового стекла перед вторым пилотом

Крушение самолетов ВВС Индии на авиашоу: появились подробности

19 февраля, 11:15

Пилот самолета Hawk Mk.132 Сахил Ганди катапультировался, но впоследствии скончался из-за полученных травм

В крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два авиалайнера

13 февраля, 14:06

Поскольку самолеты зацепились на малой скорости, сильных повреждений они не получили

Спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел футболист Сала

7 февраля, 03:30

Идентификация обнаруженного тела пока не произведена

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Игорь Кондратюк прокомментировал нацотбор Евровидения

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Идеальный вес женщины (таблица)

Поцелуй матери убил ее новорожденную дочь (ФОТО)

На Банковой уже нашли, кем заменить Супрун

В Германии нашли секретный документ на имя Путина времен СССР
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

21 февраля, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Что станет с организмом, если бросить курить

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

В России проговорились о планах на Зеленского