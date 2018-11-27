Венгрия отказалась выдать Штатам российских преступников

Вчера, 18:59

Госдепартамент выразил возмущение решением Будапешта выслать подозреваемых в Россию, "где непонятно, предстанут ли они перед судом"

Хезер Науерт. Фото: AFP
Хезер Науерт. Фото: AFP

Правительство США возмущено решением Венгрии отклонить запрос об экстрадиции двух россиян, подозреваемых Вашингтоном в торговле оружием, и передать их России, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науерт.

"В соответствии с Договором об экстрадиции между США и Венгрией Соединенные Штаты просили об экстрадиции двух подозреваемых российских оружейных дилеров – Владимира Любишина-старшего и Владимира Любишина-младшего", – гласит опубликованное ею коммюнике.

Науэрт выразила возмущение решением Будапешта выслал подозреваемых в Россию "где непонятно, предстанут ли они перед судом".

Назвав Венгрию другом и партнером США, спикер Госдепа отметила, что операция по аресту Любишиных разрабатывалась совместно силовыми структурами двух государств, но подобные решения "поднимают вопросы о приверженности Венгрии сотрудничеству правоохранительных органов" и "уменьшает безопасность для граждан в США, Венгрии и в мире".

Напомним, что в прошлом месяце в Чехии были задержаны граждане РФ, которым предъявили обвинения в кибератаке на компьютерную систему внешнеполитического ведомства страны.

Мы также писали, что глава чешского МИДа Томаш Петричек назвал несоответствующей размеру Чехии численность штата российского посольства в Праге и потребовал ее сократить.

В то же время сообщалось, что в мае Чехия экстрадировала в США российского хакера Евгения Никулина, который в Америке обвиняется в краже данных около 117 млн пользователей LinkedIn и других компаний.
Венгрия, США, экстрадиция, Госдепартамент США, Науэрт
Источник:

"Сегодня"

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