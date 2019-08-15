Virgin Galactic построила космопорт в США

/ Фото: AFP

В США компания Virgin Galactic представила Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен стать платформой для запуска космических кораблей.

"Это исторический день", — заявил главный управляющий компании Джорджа Уайтсадса. Центр, названный Spaceport America расположен неподалеку от города Апэм (штат Нью-Мексико). Там же находится и взлетно-посадочная полоса для самолета-носителя Eve, названного так в честь Иветт Брэнсон, матери председателя правления компании Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона.

/ Фото: AFP Реклама

В трехэтажном здании помимо центра управления полетами, разместится центр подготовки космических туристов, предусмотрены также помещения для астронавтов и членов их семей. По данным интернет-портала Engadget.com, испытательные полеты корабля-носителя начнутся в ближайшее время, а к концу года в Spaceport America будет доставлен корабль для суборбитальных полетов Unity.

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Стоимость двухчасового полета, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, составит около 250 тыс. долларов. Планы регулярных туристических полетов в космос рассматривают также компании Blue Origin и SpaceX.

Напомним, что ранее Virgin Galactic показывала запуск космического корабля для туристов. Также пилот Virgin Galactic коснулся края космоса и рассказал о своих впечатлениях.

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