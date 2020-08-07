Власти США хотят заставить компании из Китая предоставлять финотчеты

Администрация президента США Дональда Трампа заявил, что рассчитывает обязать китайские компании, акции которых торгуются на американских биржах, предоставлять бухгалтерскую отчетность финансовым регуляторам Соединенных Штатов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в министерстве финансов и Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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Власти США разрабатывают план, согласно которому китайские компании, акции которых торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и электронной бирже NASDAQ, должны будут предоставлять финансовым институтам США возможность осуществлять аудиторские проверки их бухгалтерской отчетности. К настоящему моменту американские регуляторы не имели доступа к осуществлению подобных проверок по отношению к компаниям из Китая.

Согласно этому плану, находящемуся на стадии разработки, компании, акции которых уже размещены на американских биржах, должны будут принять новые правила аудита к 2022 году. При этом компании, которые лишь планируют выйти на IPO (процедура первичного размещения акций) на биржах США, смогут сделать это лишь при условии допуска американских аудиторов к их отчетности.

Ранее против американской корпорации Apple, которая недавно отложила выпуск новых iPhone, подали иск на 1,43 млрд долларов (10 млрд юаней). Инициатором разбирательства стала китайская компания Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology (Xiao-i), которая обвинила Apple в нарушении патентных прав.

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