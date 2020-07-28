Вмешательство в выборы США: Сенат вскоре обнародует последнюю часть доклада

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США

Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США может через нескольких недель опубликовать последнюю часть своего доклада, подготовленного по итогам расследования обстоятельств иностранного вмешательства в ход американских президентских выборов в 2016 году. Об этом сообщает The Hill.

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Аппарат директора Национальной разведки уже закончил проверку документа на предмет наличия в нем секретных сведений и на прошлой неделе вернул его законодателям. Теперь, как ожидается, будет проведена оценка замечаний, сделанных разведсообществом, после чего рассекреченная версия пятой по счету части доклада может быть обнародована.

Первая часть документа, посвященная обеспечению безопасности выборов, была опубликована год назад. Позднее законодатели обнародовали еще три фрагмента, речь в которых идет о действиях администрации предыдущего президента Барака Обамы в связи с российским вмешательством, роли социальных сетей в оказании влияния на избирательную кампанию и итогах проведенного комитетом анализа выводов разведки. В пятой части доклада будут отражены выводы сенаторов, связанные с вопросами контрразведки.

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Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад.

Напомним, ранее сообщалось, что наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден пригрозил России санкциями из-за вмешательства в выборы в США.

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