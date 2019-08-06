Мать подозреваемого работает в том же магазине, где он угрожал устроить стрельбу

/ Фото: AFP

Во Флориде мужчина угрожал устроить стрельбу в Walmart https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-08-06T01:19:24+03:00 США Мать подозреваемого работает в том же магазине, где он угрожал устроить стрельбу

Власти американского штата Флорида арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон после массовых расстрелов в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтон (штат Огайо).

Об этом сообщил в Twitter шериф округа Хиллсборо (штат Флорида) Чад Кронистер.

"Арестовали Уэйна Ли Паджетта через несколько часов в воскресенье после того, как он выступил с ложными угрозами в отношении Walmart в Гибсонтоне. Мужчине предъявлены обвинения в ложном заявлении о применении огнестрельного оружия насильственным путем", — уточнил шериф.

"Преступники, стремящиеся заставить нас бояться делать покупки, ходить в кино, на работу или в школу, являются никем иным, как террористами. Такого рода поведение нетерпимо", — отметил Кронистер. По его словам, 31-летний Паджетт ранее никогда не задерживался полицией, при обыске у него дома не было обнаружено оружия. Мать обвиняемого работает в том же магазине, где он угрожал устроить стрельбу.

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Напомним, что в минувшую субботу в результате стрельбы в магазине Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо 22 человека погибли, более 20 были ранены. В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, пострадали 37. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго.

"Дейтонский стрелок" Коннор Стивен Беттс, который 4 августа устроил массовое убийство в штате Огайо, купил автомат АК-47, из которого он расстрелял прохожих, онлайн. Об этом, как сообщает BBC, заявил руководитель полиции города Дейтон Ричард Биль.

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"Если бы этот человек прошел через двери Ned Peppers с таким оружием, это привело бы к катастрофически большему количеству раненных и погибших людей", – говорит полицейский.

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В правоохранительных органах выяснили, что его оружие было куплено по интернету в штате Техас, при этом у убийцы не было причин, которые могли бы ему помешать сделать это законно.

Несмотря на то что шестеро погибших оказались темнокожими, Биль не видит причин полагать, что преступление имело расовую подоплеку.

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