Военные США перехватили шесть российских самолетов-разведчиков у Аляски

Российские Ту-142 пять часов находились в зоне воздушной обороны полуострова

Военные Соединенных Штатов перехватили шесть российских военных самолетов у побережья Аляски. Все инциденты произошли в ночь с четверга на пятницу, сообщило 29 августа Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), передает "Голос Америки".

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Американские истребители F-22 при поддержке авиации по дозаправке топливом в небе KC-135 перехватили три группы российских самолетов-разведчиков Ту-142, которые вошли в идентификационную зону воздушной обороны Аляски.

Согласно сообщению NORAD, российская авиация подошла на 50 морских миль к берегу Аляски и в течение около пяти часов находилась в международном воздушном пространстве.

"Наши соперники продолжают расширять свое военное присутствие и испытывают нашу оборону", – заявил в сообщении командующий аэрокосмической обороны Северной Америки генерал Глен Вангерк.

Издание отмечает, что перехват случился через несколько часов после того, как американские военные 28 августа сообщили о появлении российской субмарины недалеко от Аляски.

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Как мы сообщали, Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки и Северное командование Вооруженных сил США в ночь на пятницу сообщили, что ведут наблюдение за подводной лодкой ВМФ России, всплывшей в международных водах около Аляски.

Кроме того, в июне, спустя всего несколько дней после того, как американские ВВС перехватили возле Аляски российский противокорабельный самолет Ил-38, у границ США снова обнаружили военную авиацию России.

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