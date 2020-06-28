Новая провокация Кремля: у границ США перехватывают самолеты ВВС РФ

Американские ВВС перехватывают российскую авиацию уже в десятый раз с начала года

Спустя всего несколько дней после того, как американские ВВС перехватили возле Аляски российский противокорабельный самолет Ил-38, у границ США снова обнаружили военную авиацию России.

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Как сообщили на Facebook-странице Североамериканского воздушно-космического командования (NORAD) США, инцидент произошел 27 июня, когда истребители F-22 подняли в воздух из-за четырех российских самолетов-разведчиков Ту-142, которые вошли в зону идентификации ПВО на Аляске.

"Ту-142 находились в 65 морских милях к югу от Алеутских островов и почти восемь часов находились в зоне действия ПВО. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады", – отметили в командовании.

Глава NORAD генерал Терренс О'Шонесси отметил, что с начала года его подчиненные уже десять раз идентифицировали и перехватывали российские военные самолеты, включая бомбардировщики, истребители и патрульные самолеты.

"Несмотря на COVID-19, мы по-прежнему полностью готовы и способны безошибочно выполнить нашу миссию – оборону родины", – отметил генерал.

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Напомним, что в прошлом месяце два российских истребителя Су-35 перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.

Кроме того, ранее стало известно, сколько раз авиация НАТО перехватывала российские самолетыв европейском воздушном пространстве в 2019 году. Россияне регулярно нарушают воздушные границы с другими странами.

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