Українська
$ 26,7
29,91
  1. Мировые новости
  2. США

Новая провокация Кремля: у границ США перехватывают самолеты ВВС РФ

28 июня, 15:59

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Американские ВВС перехватывают российскую авиацию уже в десятый раз с начала года

Спустя всего несколько дней после того, как американские ВВС перехватили возле Аляски российский противокорабельный самолет Ил-38, у границ США снова обнаружили военную авиацию России.

Реклама

Как сообщили на Facebook-странице Североамериканского воздушно-космического командования (NORAD) США, инцидент произошел 27 июня, когда истребители F-22 подняли в воздух из-за четырех российских самолетов-разведчиков Ту-142, которые вошли в зону идентификации ПВО на Аляске.

"Ту-142 находились в 65 морских милях к югу от Алеутских островов и почти восемь часов находились в зоне действия ПВО. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады", – отметили в командовании.

Глава NORAD генерал Терренс О'Шонесси отметил, что с начала года его подчиненные уже десять раз идентифицировали и перехватывали российские военные самолеты, включая бомбардировщики, истребители и патрульные самолеты.

В тренде
Коронавирусом заразились 10 миллионов человек: топ-10 самых пострадавших стран

"Несмотря на COVID-19, мы по-прежнему полностью готовы и способны безошибочно выполнить нашу миссию – оборону родины", – отметил генерал.

Реклама

Напомним, что в прошлом месяце два российских истребителя Су-35 перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.

Кроме того, ранее стало известно, сколько раз авиация НАТО перехватывала российские самолетыв европейском воздушном пространстве в 2019 году. Россияне регулярно нарушают воздушные границы с другими странами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

аляска перехват Ту-142

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавирусаДругие страны
Мужчина засунул руку в пасть акулы: появилось видео курьезного случая на пляже
Мужчина засунул руку в пасть акулы: появилось видео курьезного случая на пляжеFun
Мир очутился в новой и опасной фазе коронавируса – ВОЗ
Мир очутился в новой и опасной фазе коронавируса – ВОЗСША
В США толпа снесла памятник Джорджу Вашингтону: видео
В США толпа снесла памятник Джорджу Вашингтону: видеоСША
Создание вакцины от коронавируса: Билл Гейтс дал неутешительный прогноз
Создание вакцины от коронавируса: Билл Гейтс дал неутешительный прогнозСША
Трамп
Трамп "придумал", как снизить количество зараженных коронавирусом в СШАСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять