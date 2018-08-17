Военный парад Трампа может обойтись американской казне в 92 млн долларов – СМИ

В эту сумму включены расходы на безопасность и транспортировку техники

Оценочная стоимость военного парада, который планируется провести в Вашингтоне 10 ноября, увеличилась с $12 млн до $92 млн, сообщает в четверг американский телеканал Си-Эн-Би-Си со ссылкой на источник в Пентагоне.

По полученным телеканалом данным, в эту сумму включены расходы на безопасность и транспортировку техники. О предварительных данных о затратах на парад в размере $12 млн сообщал в прошлом месяце телеканал Си-Эн-Эн.

Представитель Пентагона рассказал Си-Эн-Би-Си, что официальные данные по стоимости парада будут объявлены в ближайшем будущем.

Высокая стоимость военного парада может подстегнуть противников данного мероприятия как со стороны демократов, так и ряда республиканцев, отмечает издание "Хилл".

"Я считаю, что уверенность ведет себя тихо, а небезопасность кричит громче всех. Америка – самая могущественная страна в истории человечества, и не нужно это выставлять напоказ", – заявил журналистам сенатор Республиканской партии Джон Кеннеди.

Президент принял решение о проведении парада после того, как побывал на военном параде в Париже в июле прошлого года, и это мероприятие произвело на него сильное впечатление.

Трамп изначально пожелал провести парад в День независимости США 4 июля, позже он был перенесен на 10 ноября. Однако потом в пресс-службы Министерства обороны США сделали заявление, что военный парад переносится на 2019 год.

"Министерство обороны и Белый дом планировали провести парад, чтобы почтить память американских ветеранов и отметить столетие Первой мировой войны. Изначально мы рассчитывали провести это мероприятие 10 ноября 2018 года, однако сейчас решили рассмотреть возможности [его проведения] в 2019 году", – говорится в документе, который приводит телекомпания Эй-би-си.

Предполагалось, что в параде могут принять участие 5-7 тыс. военнослужащих, а также будет задействована военная техника и авиация. Участники парада должны были пройти от Белого дома до Капитолийского холма, где располагается Конгресс США.

Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем приняли участие около 8 тыс. военнослужащих, по вашингтонским улицам проехала участвовавшая в боевых действиях техника, прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована авиация.

Ранее мы писали, что США отказались от танков на параде в Вашингтоне.

Также напомним, что ко Дню независимости Украины в этом году в Киеве 24 августа пройдет один из крупнейших военных парадов за последние годы. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак