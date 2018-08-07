Парад ко Дню Независимости: Полторак раскрыл масштабы действа

По словам министра обороны, парад будет одним из крупнейших за последние годы

Ко Дню независимости Украины в этом году в Киеве 24 августа пройдет один из крупнейших военных парадов за последние годы. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак, передает УНН.

Полторак рассказал, что в параде примут участие около 4500 военных и 250 единиц техники.

"На Майдане Независимости состоится военный парад. Он – чрезвычайно мощный, больше [парадов] в прошлые годы, посвященный двадцать седьмой годовщине Независимости Украины, а также 100-летию возрождения государственности Украины", – сообщил глава Минобороны.

Полторак также обратил внимание на то, что в этом году впервые в параде примут участие 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны.

Ранее анонс военного парада сделал президент Украины Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, что в Гостомеле взлетной полосе ГП "Антонов" состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, Нацгвардии, МВД, СБУ, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, а также более двух десятков военных оркестров.

Напомним, ранее военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что на военном параде в честь Дня независимости Украины будет представлено новейшее вооружение украинского производства.