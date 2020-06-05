ВОЗ передумала: маски носить надо

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ – Ред.) рекомендует носить медицинские маски не во всех случаях, а лишь когда наблюдается активное массовое распространение коронавируса и нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

Хотя ранее ВОЗ заявляла, что маски должны носить только больные люди, а не здоровые, а также, что маски – бесполезные.

"ВОЗ советует правительствам призывать общественность носить маски, когда существует активное массовое распространение и трудно соблюдать физическая дистанцию", – заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Мол, маски нужно носить в общественном транспорте, магазинах и другие помещениях, которые люди часто посещают.

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За время пандемии коронавируса в мире зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания. Почти 400 тыс. человек скончались.

Сейчас многие страны начали послаблять ограничительные меры, однако призывают граждан продолжать соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе соблюдать дистанцию и носить медицинские маски.

Ранее доктор Евгений Комаровский заявил, что маска нужна больному человеку, который бы при чихании и кашле оставлял слюни и сопли в маске, а не разносил бы их вокруг. Маска резко сокращает вероятность того, что больной человек заразит окружающих. Но защитить здорового человека маска никак не может.

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