Временный поверенный в делах США в Украине заявил о готовности публично выступить в Конгрессе

Тейлор также не возражает против того, чтобы первым выступить на публичных слушаниях в Конгрессе

Конгресс США / Фото: Facebook

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор может стать первым, кто выступит на публичных слушаниях в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания CNN ссылкой на источник.

Так, по ее данным, демократы из профильных комитетов Палаты представителей, ведущие расследование, к настоящему моменту не направляли Тейлору соответствующий запрос. Однако, по информации источника, они считают, что кандидатура временного поверенного в делах США в Украине идеально подошла бы для перевода слушаний в публичную стадию. Телекомпания подчеркивает, что сам Тейлор также не возражает против того, чтобы первым выступить на публичных слушаниях в Конгрессе.

Ранее Тейлор на закрытых слушаниях заявил о том, что Трамп в обмен на предоставление Украине военной помощи требовал от ее лидера Владимира Зеленского публичных заверений в том, что Киев проведет расследование в отношении сына бывшего вице-президента Соединенных Штатов Хантера Байдена. Тейлор отметил, что все в отношениях двух стран, включая помощь в сфере безопасности, зависело на тот момент от согласия украинской стороны выступить с подобными публичными заявлениями. Дипломат охарактеризовал попытку такого давления на Киев как странную.

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Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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