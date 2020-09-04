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Выборы президента США: Белый дом провел России "красную линию"

4 сентября, 22:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Москве пригрозили чрезвычайными последствиями за попытку вмешаться в американские выборы

В Вашингтоне опасаются, что Москва, Пекин и Тегеран в очередной раз попытаются повлиять на исход выборов президента США. Поэтому Соединенные Штаты дали понять России, Китаю и Ирану, что вмешательство в американские выборы является "красной линией", и ее пересечение грозит чрезвычайными последствиями.

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Об этом заявил в пятницу, 4 сентября, на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, сообщает ТАСС.

"Мы провели красную линию, мы дали ясно понять Китаю, России, Ирану и другим странам, что <...> любой, кто попытается вмешаться в американские выборы, столкнется с чрезвычайными последствиями", – заявил он.

При этом, по словам О'Брайена, из всех перечисленных стран Китай проводит самую масштабную программу оказания влияния на США.

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"Во-первых, есть Китай, у которого самая масштабная программа влияния на США с политической точки зрения. Есть Иран и есть Россия. Это три страны-противника, которые стремятся нарушить наши выборы", – утверждал он.

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Напомним, 18 августа в Сенате Соединенных Штатов была представлена финальная версия доклада о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Россию признали причастной к "агрессивным, разноплановым действиям, направленным на влияние, или попытки влиять на результаты президентских выборов".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад.

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Белый дом выборы президента вмешательство России Выборы президента США-2020
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