Министр юстиции США предупредил: Россия может вновь вмешаться в выборы президента

Власти Соединенных Штатов должны исходить из того, что Россия снова попытается вмешаться в выборы президента США , которые пройдут в ноябре. Об этом заявил министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

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Конгрессмен Седрик Ричмонд (демократ от штата Луизиана) спросил его, "попытается ли Россия вмешаться в выборы в 2020 году".

"Мы должны исходить из того, что они попытаются", — утверждал Барр. Он также положительно ответил на вопрос законодателя о том, вмешивалась ли Россия в американские выборы в 2016 году. Затем Ричмонд спросил его, "будут ли результаты выборов в 2020 году сфальсифицированы".

"У меня нет причин думать, что это произойдет", — отметил министр.

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Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад.

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Напомним, ранее сообщалось, что наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден пригрозил России санкциями из-за вмешательства в выборы в США.

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