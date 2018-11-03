Выборы в США: из Twitter удалили 10 тысяч аккаунтов

Посты с призывом не голосовать на выборах публиковались якобы от имени демократов

Компания Twitter удалила более 10 тысяч учетных записей пользователей соцсети, с помощью которых публиковались призывы не голосовать на выборах в Конгресс США.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что посты с призывом не голосовать на выборах публиковались от имени демократов.

"Представители партии опровергли свою причастность к публикации таких твитов и сообщили Twitter об этой ситуации", – пишет агентство со ссылкой на 3 источника.

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"Мы приняли меры по соответствующим учетным записям и активности в Twitter", – заявил представитель компании. По его словам, аккаунты удалили в конце сентября и начале октября.

"10 тысяч удаленных аккаунтов – небольшое количество, учитывая, что Twitter ранее удалил миллионы учетных записей, которые, по данным компании, ответственны за распространение дезинформации на выборах президента США 2016 года", – говорится в материале Reuters.

Как известно, в ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, относительно вмешательства в которые советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон сделал четкое заявление.

А не так давно американское Министерство юстиции обвинило 44-летнюю россиянку Елену Хусьянову в организации заговора с целью вмешаться в выборы. Естественно в Москве остро отреагировали на такие обвинения.