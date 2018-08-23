США сделали России сделали четкое предупреждение по вмешательству в выборы

По словам Болтона, из-за этого вопроса не удалось принять совместное заявление по итогам встречи.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым поднял вопрос вмешательства России в выборы в США. Об этом Болтон сообщил журналистам на брифинге в Женеве, который транслировался на ресурсе Reuters TV.

"Я считаю, что было важно вспомнить о вмешательстве в выборы, что мы сегодня поднимали несколько раз во время этих консультаций, которые продолжались немногим более пяти часов", – сказал Болтон.

Он сказал, что из-за этого вопроса не удалось принять совместное заявление по итогам встречи.

"Я дал четко понять, что мы не допустим вмешательства в выборы в 2018 году (промежуточные выборы в обе палаты Конгресса – Ред.). И мы подготовились осуществить необходимые шаги, чтобы этого не произошло", – подчеркнул Болтон.

Также он сказал, что этот вопрос обсуждался с различных точек зрения и в контексте обмена информационными технологиями, который ранее был приостановлен.

"И я сказал, что в настоящее время действительно не вижу, что обстоятельства позволят снова возобновить эти обмены", – сказал Болтон.

Ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия продолжает предпринимать попытки оказать влияние на американское общество в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в 2018 году. .

Как известно, 31 июля в Facebook сообщили, что удалили из этой соцсети, а также из Instagram, 32 страницы и аккаунта с признаками "скоординированного неаутентичного поведения", которые были связаны с подготовкой протестов в Вашингтоне на следующей неделе.

Напомним, президент США Дональд Трамп, который ранее отметил, что США не являются "мишенью для России", заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за вмешательство России в американские выборы.

Как сообщалось, во время пресс-конференции в Хельсинки после личной встречи с Путиным Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.