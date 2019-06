Выдержал ли Путин знаменитое рукопожатие Трампа: появилось видео и фото с их встречи

Американский лидер известен крепким пожиманием руки собеседника, что очередной раз подтвердил на саммите G20

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путиным проводят встречу на саммите Большой двадцатки (G20) в Японии. Журналисты засняли знаменитое рукопожатие американского лидера с Путиным.

Встреча в рамках саммита проходит в расширенном формате – при участии делегаций обеих стран. Встреча не проходит за закрытыми дверями и на ней также присутствуют журналисты. Как только президенты устроились подобней, Трамп поприветствовал Путина словами: "Vladimir, thank you very much (Владимир, большое спасибо)" и крепко пожал ему руку.

Видео: Twitter

Как сообщали новости "Сегодня", Трамп озвучил темы, которые планировалось обсудить с Путиным, а именно вопросы торговли, коммерции, вопросы разоружения, тему протекционизма, различные другие вопросы.

"Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными. У нас будет очень интересная дискуссия…", – говорил он.

Напомним, ранее от мощного рукопожатия американского лидера "пострадали" французский президент Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Японии Синдзо Абэ. Пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко также поделился впечатлениями от рукопожатия с Трампом.

Как сообщали новости "Сегодня", в Японии сегодня стартовал саммит G20, который продлится два дня. В Осаку съехались мировые лидеры, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, руководство Евросоюза, президент Франции Эммануэль Макрон. Однако одно из главных ожиданий саммита – переговоры российского и американского президентов.

