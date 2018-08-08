Выпускное фото с крокодилом и баран на батуте: ТОП-3 забавных новости из мира животных

В США студентка сфотографировалась для альбома с крокодилом, вечеринка для собачки и баран, скачущий на батуте

Сайт "Сегодня" собрал подборку о животных, которые удивили мир на этой неделе.

Фото с крокодилом

Фотографию с крокодилом – сделала на память студентка из Техаса Макензи Ноланд. На снимке будущий эколог в академической шляпе позирует на озере со своим подопечным – аллигатором по имени Большой Текс.

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Макензи три месяца ухаживала за ним. И за это время привязалась к Тексу. Он узнает смотрительницу и даже берет пищу из рук.

Вечеринка для собачки

Для чихуахуа из Техаса по кличке Лупита Кончита хозяйка устроила особенную вечеринку. Миранда – родом из Мексики, где пышно отмечают совершеннолетия.

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Поэтому и день рождения Лупиты Кончиты сделала особенным: заказала торт, диадему, платье. И пригласила гостей – своих друзей с домашними животными. Миранда уверена именинница – в восторге от праздника.

Барашек и батут

Барашек полюбил батут. Жительница Новой Зеландии сняла, как ее воспитанник баран Бэкон забегает на аттракцион. И несколько минут прыгает. Акробата не отвлекают даже дети, которые катаются рядом на игрушечном авто. Видео спортивных упражнений Бэкона поучило в соцсетях уже два миллиона просмотров. Барана хвалят за сноровку. А его владелицу просят научить животное новым трюкам.