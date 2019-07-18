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Юзеры по всему миру сообщают о сбое в работе Snapchat

18 июля, 00:18

Чаще всего о сбоях в работе приложения сообщают пользователи в США, Великобритании, Франции, Германии и Норвегии

Фото: pexels.com

Сбой в работе мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat наблюдается в ночь на четверг в ряде стран. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего о сбоях в работе приложения сообщают пользователи в США, Великобритании, Франции, Германии и Норвегии. С проблемами также столкнулись в других европейских странах, а также в Индии, Мексике, Австралии, России.

По данным Downdetector, большая часть пользователей не может отправлять сообщения (примерно 72%), еще около 26% жалуются на то, что не могут получать сообщения или обновить приложение, а еще 1% не может снимать фото и видео с помощью Snapchat.

Напомним, 13 марта 2019 года, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

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Тег сбой, пользователи, Snapchat

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Источник:

ТАСС

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