Юзеры сообщают о сбое в работе Google

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США, Японии, стран Латинской Америки

Фото: pexels.com

Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в пятницу в ряде стран мира. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США, Японии, стран Латинской Америки (Перу, Бразилии, Мексики) и Европы (Бельгии, Испании).

У пользователей возникают проблемы с авторизацией (55%) и работой поисковой системы (44%).

Напомним, что ранее сообщалось о сбое в Facebook и Instagram. 82% пользователей отмечали проблемы с отображением ленты Facebook – не грузились картинки или видео, а 9% - проблемы с открытием веб-страницы соцсети. Те же проблемы происходили и с Instagram. Более того, мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger не у всех пользователей корректно работали: сообщения с вложенными картинками не отображались.

Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни они все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии которого предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавноFacebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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