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Юзеры сообщили о сбое в работе Instagram

Сегодня, 04:53

Большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты

Фото: Pixabay
Юзеры сообщили о сбое в работе Instagram //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/dbf/ae9/5c7dbfae9e774.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/dbf/ae9/5c7dbfae9e774.jpg США Большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты

Сбой в работе социальной сети Instagram произошел в ночь на пятницу в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Германии, Португалии, Перу, Бразилии и Австралии. О сбоях в России пока не сообщается.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (примерно 54%), еще около 28% жалуются на то, что не могут войти в социальную сеть и порядка 16% не могут войти на сайт соцсети.

Напомним, вчера, 13 марта, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

А о том, как в Киеве маленький блогер зарабатывает в месяц до двух тысяч долларов, смотрите в видеоролике:

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Тег США, Instagram, сбой, соцсеть, неполадки

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Источник:

ТАСС

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