Юзеры сообщили о сбое в работе Instagram
Большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты
Сбой в работе социальной сети Instagram произошел в ночь на пятницу в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector.
Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Германии, Португалии, Перу, Бразилии и Австралии. О сбоях в России пока не сообщается.
По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (примерно 54%), еще около 28% жалуются на то, что не могут войти в социальную сеть и порядка 16% не могут войти на сайт соцсети.
Напомним, вчера, 13 марта, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.
Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".
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