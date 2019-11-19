Юзеры сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram

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Пользователи социальных сетей Facebook и Instagam по всему миру столкнулись со сбоями в их работе. Это следует из опубликованных данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего стабильность популярных интернет-ресурсов.

Неполадки также возникли в работе приложения Facebook Messenger. Чаще других на сбои, жалуются пользователи из США, Великобритании, Польши, Португалии, Бразилии.

Как отмечается, поступают жалобы о неполадках при отображении новостных лент и проблемах при входе в учетные записи. Около 16% пользователей сообщают о полном отключении социальных сетей.

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Добавим, что ранее пользователи тоже сообщали о проблемах с Facebook.

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Напомним, ранее компания планировала запустить собственную виртуальную валюту, однако столкнулась со сложностями при согласовании проекта с американским финансовым регулятором. После этого партнеры Facebook – международные платежные системы MasterCard и Visa, а также Stripe, eBay и Mercado Pago – отказались от участия в проекте по созданию криптовалюты Libra.

В прошлом году гендиректор Facebook Марк Цукерберг также сообщил о чистке сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с пригожинской "фабрикой троллей" – Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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