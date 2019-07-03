Юзеры заявили о сбоях в работе Outlook

Большинство пользователей жалуются на проблемы с авторизацией

Фото: pexels.com

Проблемы в работе почтового клиента Outlook наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Outlook наблюдаются с 03:37 по времени Восточного побережья США (22:37 по киевскому времени)", — говорится в публикации.

Большинство пользователей (58%), проинформировавших о неполадках, жалуются на проблемы с авторизацией, 25% указывают на сложности при получении сообщений, а у 15% не работает веб-сайт.

Напомним, 13 марта 2019 года, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

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