Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Юзеры заявили о сбоях в работе Outlook

3 июля, 01:00

Большинство пользователей жалуются на проблемы с авторизацией

Фото: pexels.com

Проблемы в работе почтового клиента Outlook наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Outlook наблюдаются с 03:37 по времени Восточного побережья США (22:37 по киевскому времени)", — говорится в публикации.

Большинство пользователей (58%), проинформировавших о неполадках, жалуются на проблемы с авторизацией, 25% указывают на сложности при получении сообщений, а у 15% не работает веб-сайт.

Напомним, 13 марта 2019 года, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег компьютер, сбой, пользователи

Вы сейчас просматриваете новость " Юзеры заявили о сбоях в работе Outlook". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В App Store произошел сбой

28 июня, 03:29

Большинство пользователей (72%), проинформировавших о неполадках, жалуются на проблемы с подключением к серверу

Юзеры жалуются на сбой в работе "Википедии"

27 июня, 04:39

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США, Великобритании, Дании, Германии

В Instagram произошел сбой

14 июня, 02:21

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США

В Twitter произошел масштабный сбой

5 июня, 06:52

У пользователей соцсети Twitter возникли проблемы

​Люди спасли тонущих слонят: видео

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Прическа, от которой этим летом будут без ума все

Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу

Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)

Вакарчук рассказал, какую должность готов занять в правительстве

Появилось видео с места убийства жены Соколова. Подробности

Зеленский поблагодарил депутатов за плохую работу

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

Как Беленюк победный гопак танцевал. Видео

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

6 коварных продуктов, от которых вас клонит в сон

Когда у человека наступает старость

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь