За секунды до страшной смерти: в США полицейский спас человека

Водитель потерял сознание прямо на переезде и находился на волосок от гибели

В сети появились кадры невероятного видео, снятые нагрудной камерой американского патрульного полицейского: пользователи социальных сетей были поражены драматичным спасением человека.

Как стало известно, на железнодорожном переезде в штате Юта застрял автомобиль – водитель потерял сознание и не мог сдвинуться с места. Это произошло, когда прямо на машину ехал поезд.

Полицейский успел вытащить человека за секунды до того мгновения, как локомотив смял машину. История закончилась хеппи-эндом, никто не пострадал.

Напомним, ранее у побережья Испании подозреваемые в перевозке крупной партии наркотиков, за которыми гнались полицейские, были вынуждены прийти на помощь своим преследователям – во время погони полицейские оказались в воде и могли утонуть.

Инцидент произошел у южного побережья страны, неподалеку от города Малага, в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Началась погоня, во время которой полицейская лодка столкнулась с судном злоумышленников. В результате трое гвардейцев оказались в воде.

Экипаж участвовавшего в операции полицейского вертолета счел, что произошедшее угрожает жизни стражей порядка, и призвал подозреваемых прийти на помощь. Гвардейцам помогли, а затем они арестовали четверых спасителей по подозрению в наркоторговле. При этом было изъято более 80 тюков с гашишем общим весом около трех тысяч килограммов.

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