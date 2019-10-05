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Наркоторговцы у берегов Испании спасли тонущих полицейских: забавное видео

5 октября, 15:23

После спасения полиция все же арестовала торговцев марихуаной

У побережья Испании подозреваемые в перевозке крупной партии наркотиков, за которыми гнались полицейские, были вынуждены прийти на помощь своим преследователям. Ведь во время погони полицейские оказались в воде Об этом сообщает Europa Press. Видео операции распространила Гражданская гвардия Испании.

Инцидент произошел у южного побережья неподалеку от города Малага, в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Началась погоня, во время которой полицейская лодка столкнулась с судном злоумышленников. В результате трое гвардейцев оказались в воде.

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Экипаж участвовавшего в операции полицейского вертолета счел, что произошедшее угрожает жизни стражей порядка, и призвал подозреваемых прийти на помощь. Гвардейцам помогли, а затем они арестовали четверых спасителей по подозрению в наркоторговле. При этом было изъято более 80 тюков с гашишем общим весом около 3 тысяч килограммов.

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Напомним, в Панаме службы безопасности сожгли крупнейшую в истории партию кокаина – вначале стражи порядка полили бензином, а потом подожгли 24 тонны белого порошка и почти две тонны марихуаны.

А украинские правоохранители пресекли канал поставки наркотических веществ на территорию оккупированного Крыма

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Источник: Сегодня

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