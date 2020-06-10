Закрытые границы: США и Канада могут продлить ограничения до середины июля

Власти Канады и США могут продлить закрытие границы между двумя странами из-за пандемии коронавируса, еще на 30 дней после истечения срока предыдущей договоренности, которая предусматривает действие ограничений до 21 июня. Об этом пишет Reuters.

По данным его источников, окончательное решение еще не принято, но такая возможность рассматривается.

Канадско-американская граница закрылась 21 марта в полночь, были запрещены все необязательные перемещения через нее. Ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного перемещения граждан через границу. Канада и США имеют самую протяженную в мире немилитаризованную границу, ее длина составляет почти 9 тыс. км.

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По данным Минздрава Канады, число заразившихся коронавирусом в стране превысило 96 тыс., более 7,8 тыс. умерли. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1,97 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 111,7 тыс. человек.

Недавно сообщалось, что в Канаде впервые за сутки количество выздоровевших превысило число зараженных коронавирусом.

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