В Канаде впервые за сутки количество выздоровевших превысило число зараженных коронавирусом

Всего полностью вылечились уже более 51 тыс. больных

Число заразившихся коронавирусом в Канаде выросло за сутки на 675, до 93 085. Об этом информирует министерство здравоохранения страны.

Но при этом количество инфицированных продолжает снижаться: ранее власти сообщали о 705 заразившихся за 24 часа. При этом за последние сутки выздоровел 691 человек. Эта цифра впервые стала больше числа новых инфицированных за тот же период времени. Всего полностью вылечились уже более 51 тыс. больных.

В Канаде умерли 7 498 пациентов с коронавирусом, почти 70% из них скончались в крупнейших городах страны (Торонто и Монреале) и их пригородах. 11 мая в Канаде общее число выздоровевших впервые превысило число инфицированных, и эта тенденция также сохраняется.

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Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (51 884), Онтарио (29 047) и Альберта (7 076). Тестирование на коронавирус прошли более 1,7 млн человек.

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28 апреля премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Канада находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией. Ранее он со ссылкой на прогнозы правительства заявлял, что пик распространения коронавируса в стране придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Такжев Канаде активно готовятся ко второй волне COVID-19.

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