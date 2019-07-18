Женщина получила открытку спустя 26 лет после отправления

Необычное послание пришло Ким Драпер 8 июля

Фото: Pixabay

Жительница американского города Спрингфилд, штат Иллинойс, получила почтовую открытку, датированную 1993 годом. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Необычное послание пришло Ким Драпер (Kim Draper) 8 июля. Сперва женщина решила, что почтальон ошибся адресом. Позже она тщательно изучила открытку и выяснила, что ее отправили прошлым жильцам дома Мухаммеду Али Кизилбашу (Muhammad Ali Kizilbash) и Лине (Leena) 8 июля ровно 26 лет назад. В письме их отец описал свое путешествие по Гонконгу.

"Открытка прекрасно сохранилась, учитывая, что она пылилась на почте целых 26 лет", — подчеркнула Драпер в разговоре с журналистами. Женщина рассказала о произошедшем местным СМИ, чтобы найти людей, упомянутых в посылке.

Фото: Kim Draper

"Я надеялась, что кто-то увидит новость в местной газете, возможно, ее заметит их родственник и свяжется со мной, — сказала она. — Я очень хочу с ними познакомиться. Не могу же я выбросить открытку в мусорное ведро".

Ранее 24-летняя жительница графства Девон (Великобритания) Микаэла Веббер обнаружила неожиданную находку в почте – письмо, отправленное 112 лет назад. Оно датировано 1907 годом и отправлено в канун Рождества прежнему владельцу дома, в котором сейчас живет девушка, сообщает таблоид Daily Mail.

Смотрите видео: голландец собрал почти тысячу бутылок с посланиями

"Сначала подумала, что в доме поселился призрак! Это невероятно на самом деле", – рассказывает Микаэла Веббер. Девушка также добавила, что в письме она обнаружила открытку, на которой изображены местные дома, построенные в конце XIX века в Плимуте. На обратной стороне некий Альберт извинялся перед Ви за то, что не может прийти во вторник из-за плохого самочувствия. Веббер решила узнать, кто мог быть адресатом этого послания, и пришла к выводу, что это миссис Уилтшир, которая жила в ее доме с 1901 года и скончалась в 1990 году.











Британка планирует найти ее родственников и передать им находку. Королевская почта отметила, что открытка не могла затеряться на столь долгое время, скорее всего, кто-то отправил ее недавно.

Напомним, в январе 2018 года жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад. Также "Сегодня" писали о том, что в Австралии океан вынес на сушу бутылку с тайным посланием внутри.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Женщина получила открытку спустя 26 лет после отправления". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"