Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Женщина получила открытку спустя 26 лет после отправления

18 июля, 00:21

Необычное послание пришло Ким Драпер 8 июля

Фото: Pixabay

Жительница американского города Спрингфилд, штат Иллинойс, получила почтовую открытку, датированную 1993 годом. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Необычное послание пришло Ким Драпер (Kim Draper) 8 июля. Сперва женщина решила, что почтальон ошибся адресом. Позже она тщательно изучила открытку и выяснила, что ее отправили прошлым жильцам дома Мухаммеду Али Кизилбашу (Muhammad Ali Kizilbash) и Лине (Leena) 8 июля ровно 26 лет назад. В письме их отец описал свое путешествие по Гонконгу.

"Открытка прекрасно сохранилась, учитывая, что она пылилась на почте целых 26 лет", — подчеркнула Драпер в разговоре с журналистами. Женщина рассказала о произошедшем местным СМИ, чтобы найти людей, упомянутых в посылке.

Фото: Kim Draper

"Я надеялась, что кто-то увидит новость в местной газете, возможно, ее заметит их родственник и свяжется со мной, — сказала она. — Я очень хочу с ними познакомиться. Не могу же я выбросить открытку в мусорное ведро".

Ранее 24-летняя жительница графства Девон (Великобритания) Микаэла Веббер обнаружила неожиданную находку в почте – письмо, отправленное 112 лет назад. Оно датировано 1907 годом и отправлено в канун Рождества прежнему владельцу дома, в котором сейчас живет девушка, сообщает таблоид Daily Mail.

Смотрите видео: голландец собрал почти тысячу бутылок с посланиями

"Сначала подумала, что в доме поселился призрак! Это невероятно на самом деле", – рассказывает Микаэла Веббер. Девушка также добавила, что в письме она обнаружила открытку, на которой изображены местные дома, построенные в конце XIX века в Плимуте. На обратной стороне некий Альберт извинялся перед Ви за то, что не может прийти во вторник из-за плохого самочувствия. Веббер решила узнать, кто мог быть адресатом этого послания, и пришла к выводу, что это миссис Уилтшир, которая жила в ее доме с 1901 года и скончалась в 1990 году. 

Британка планирует найти ее родственников и передать им находку. Королевская почта отметила, что открытка не могла затеряться на столь долгое время, скорее всего, кто-то отправил ее недавно.

Напомним, в январе 2018 года жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад. Также "Сегодня" писали о том, что в Австралии океан вынес на сушу бутылку с тайным посланием внутри. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, письмо, женщина, открытка

Вы сейчас просматриваете новость " Женщина получила открытку спустя 26 лет после отправления". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

3 июня, 11:16

Послание датировано 1907 годом и отправлено в канун Рождества, рассказывает британка Микаэла Веббер

Женщина неожиданно получила "письмо из прошлого"

30 мая, 15:02

Жительница США Тина Грин-Аллера получила ответ на послание, которое она написала в 11 лет

Непрочитанная история: остарбайтер получила свое письмо через 75 лет

9 мая, 22:11

Украинка писала его матери и сестрам из Германии, куда ее остарбайтером

"Три дня плакала": вор написал жертве ограбления трогательное письмо

6 декабря 2018, 12:38

Эта история в Twitter набрала почти 70 тысяч ретвитов

Письмо Эйнштейна продали за сумасшедшие деньги: что думал гений о евреях, Библии и Боге

5 декабря 2018, 11:01

За достаточно критическое изложение как о христианстве, так и об иудаизме, неизвестный покупатель отдал 2,9 млн долларов

На аукцион выставили письмо Эйнштейна с предсказанием "темных времен" для Германии

9 ноября 2018, 23:03

Письмо Эйнштейн написал своей сестре Майе в августе 1922 года

Лесю Никитюк заподозрили в "уколах красоты"

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?

"В 2020 минимальная заработная плата составит 5,5 тыс. грн"

В Binance инвестировали неизвестную сумму в защиту от фишинг-атак

Лесю Никитюк заподозрили в "уколах красоты"

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?

"В 2020 минимальная заработная плата составит 5,5 тыс. грн"

В Binance инвестировали неизвестную сумму в защиту от фишинг-атак

Лесю Никитюк заподозрили в "уколах красоты"

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?

15 красавиц российского кино

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь