Жертвой курения вейпа стал еще один человек

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Седьмой человек скончался в США от тяжелой болезни легких, связанной с электронными сигаретами. Об этом сообщает NBC News.

Известно, что погибший жил в штате Калифорния. Другие жертвы непонятной инфекции проживали в Индиане, Иллинойсе, Канзасе, Миннесоте и Орегоне.

11 сентября стало известно, что американский президент Дональд Трамп намеревается ввести в стране запрет на все виды электронных сигарет с различными вкусовыми добавками, оставив на рынке только вейпы с табачным вкусом. Таким образом планируется бороться с вейпингом в среде несовершеннолетних.

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Ранее сообщалось, что в США возникла эпидемия легочных респираторных заболеваний среди вейперов. В августе и сентябре в стране было зарегистрировано более 380 случаев странного заболевания.

Уже известно о шести смертельных случаях среди курильщиков электронных сигарет. Возможной причиной назвали содержание ацетата витамина Е во всех смесях для вейпов с содержанием продуктов каннабиса, которые курили умершие. NBC сообщает, что в нескольких случаях летального исхода смерть была связана с другими болезнями, наблюдавшимися у пациентов ранее.

Накануне губернатор штата Нью-Йорк ЭндрюКуомо издал указ о запретепродаж ароматизированных электронных сигарет.

Ранее ученые открыли главную опасность вейпинга. Пар электронных сигарет содержит в себе большие количества ионов свинца и других тяжелых металлов, "сбегающих" из спирали накаливания их испарителя.

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