Жуткое ДТП в Штатах: глава семьи протаранил ресторан, чтобы убить пять человек
Виновник аварии арестован, ему светят две статьи
В Соединенных Штатах произошло необъяснимое и страшное ДТП, в котором машина въехала в ресторан, в результате чего погибли два человека, еще трое оказались на больничной койке.
В городе Бессемер (Северная Каролина) глава семейства на полном ходу протаранил ресторан Surf and Turf Lodge, в котором находились его домочадцы. Инцидент произошел в воскресенье, 20 мая, сообщает Fox40.
Как пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев, сначала мужчина завел свою семью в ресторан, где они заняли столик у окна. Затем вернулся к автомобилю и на большой скорости врезался в здание в месте, где они сидели.
По некоторым данным, водитель – руководитель детективной фирмы, которая специализируется на расследованиях правонарушений на рабочих местах по заказу различных компаний.
В числе погибших оказались 26-летняя дочь и невестка виновника ДТП, а ранения получили сын, жена и внучка. Водитель был немедленно арестован, ему предъявлено обвинение по двум пунктам убийства первой степени, сообщает newschannel6now.com.
Напомним, ранее сообщалось, что виновник ДТП в США дал пассажирке сгореть заживо. После возгорания автомобиля водитель просто вышел из машины, поймал такси и покинул место аварии.
Также сообщалось, что в США водитель под наркотиками въехал во второй этаж стоматологической клиники. Автомобиль ехал на высокой скорости, но врезался в отбойник, после чего вылетел с трассы.