Зятя Трампа лишили доступа к сверхсекретной информации

Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер лишен допуска к "особо секретным" материалам страны, сообщает CNN.

"Кушнер и еще несколько сотрудников администрации, работавшие на основании временного допуска к документам, получили уведомление, что их степень допуска понижена с уровня Top Secret/SCI-level до уровня Secret", – говорится в сообщении.

Снижение статуса объяснили тем, что некоторые сотрудники Белого дома, включая и Кушнера, пока не прошли полагающуюся в таких случаях проверку, которая включает изучение данных об иностранных связях и финансовых транзакциях.

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Напомним, что Джаред Кушнер является важным фигурантом расследования ФБР относительно возможного российского вмешательства в президентские выборы в США.

Ранее сообщалось, что контактами экс-советника Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна с россиянами во время президентской кампании в 2016 году мог руководить зять президента США Джаред Кушнер.

В свою очередь, бывший советник Трампа Флинн признался, что виновен в даче ложных показаний ФБР о контактах с представителями России. Он заявил, что готов всецело сотрудничать с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, а также, по некоторым данным, может дать показания против президента Трампа и других членов администрации США.