Премьер-министр Японии рассказал, чего ждет от встречи с Путиным

Абэ рассчитывает на прогресс в заключении мирного договора между Японией и Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится в Москве 26 мая, обсудить реализацию плана сотрудничества Японии с Россией из восьми пунктов и добиться прогресса в заключении мирного договора между странами. Об этом сообщает ТАСС.

"На предстоящей встрече с президентом я намерен обсудить, как далеко за два года удалось продвинуться в осуществлении этого плана. Я также рассчитываю добиться прогресса в решении важнейшей задачи – заключении мирного договора", – сказал он.

По словам Абэ, он пришел к согласию с Путиным во взглядах на пути достижения поставленной цели. Ключом в деле заключения мирного договора лидеры видят осознание важности японо-российских связей народами двух стран.

Абэ 25-26 мая по приглашению Путина посетит РФ и примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. 26 мая в Москве состоятся российско-японские переговоры.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Власти Японии считают, что эти острова являются их территорией в связи с заключенным в 1855 году Трактатом о торговле и границах. В РФ считают, что эти острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Напомним, в 2016 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не намерена отдавать Курильские острова Японии и не выпрашивает у этой страны заключения мирного договора. По его словам, РФ как преемница СССР, взяла на себя все обязательства Советского Союза.

При это Путин заявил, что власти СССР в свое время предлагали вернуть Японии два спорных острова.