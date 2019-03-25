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Адский столп пламени: в Казахстане загорелась нефтяная скважина

Сегодня, 16:23

Пожар произошел на нефтяном месторождении "Каламкас" в Мангистауской области после результате внезапного прорыва газа

Адский столп пламени: в Казахстане загорелась нефтяная скважина Другие страны Пожар произошел на нефтяном месторождении "Каламкас" в Мангистауской области после результате внезапного прорыва газа

Сотрудники экстренных служб Казахстана борются с возгоранием на нефтяной скважине 8237. Воспламенение началось утром 25 марта на нефтяном месторождении "Каламкас" в Мангистауской области, принадлежащем одной из крупнейших нефтедобывающих компаний страны "Мангистаумунайгаз".

Как отмечается, воспламенение произошло в результате внезапного прорыва газа (грифона) из буровой скважины, после чего огонь охватил 900 кв. м месторождения. На видео с места событий видно десятиметровый столп пламени.

В местном департаменте чрезвычайных ситуаций сообщили, что для борьбы с ЧП задействованы 25 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники. В то же время отмечается, что с огнем борются неправительственные противопожарные службы.

В связи с ЧП был создан оперативный штаб и начато расследование.

Напомним, что на прошлой неделе произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Египте.

Кроме того, мы писали о масштабном пожаре на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Канады – заводе Irving Oil.

Также сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающей станции в России в октябре – огонь охватил четыре резервуара с тысячами кубометров нефтепродуктов.

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Тег нефть, Казахстан, пожар, месторождение

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