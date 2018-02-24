Афганские талибы атаковали военную базу: погибли 18 солдат

"Талибан" признал ответственность за нападение и заявил о гибели двух боевиков

В Афганистане талибы атаковали военную базу, расположенную в провинции Фарах: в результате нападения погибли 18 солдат.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны страны передает Reuters .

Как стало известно, нападение на правительственную военную базу произошло 23 февраля на западе страны.

"Большое количество талибов атаковали армейский форпост, и мы потеряли 18 солдат, еще двое получили ранения", – заявил пресс-секретарь афганского Минобороны Давлат Вазири.

При этом чиновник добавил, что у него больше нет подробностей об атаке.

Между тем, по данным журналистов, исламистское движение "Талибан" уже взяло на себя ответственность за нападение и заявили, что в ходе атаки потеряли двух боевиков.

Напомним, ранее в центре столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв: террорист-смертник привел в действие бомбу в районе Шашдарак. Погибли три человека, еще несколько получили ранения.

Ранее, 29 января, террористы атаковали военную академию в Кабуле. Тогда погибли 11 военнослужащих. Атаку провели пять террористов, причем двое из них, террористы-смертники, привели в действие взрывные устройства у входа в здание.