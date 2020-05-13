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Афганские военные будут атаковать талибов, президент отдал приказ

13 мая, 03:33

Елена Вус

По словам Гани, талибы игнорируют призывы к сокращению масштабов насилия и прекращению огня

Президент Афганистана Ашраф Гани в ответ на произошедшие теракты отдал силовым ведомствам страны приказ перейти к наступательным действиям против боевиков радикального движения "Талибан".

Об этом он сказал в телеобращении, сообщает телеканал Tolo News.

По словам Гани, талибы игнорируют неоднократные призывы афганских властей к сокращению масштабов насилия и прекращению огня.

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Таким образом, глава государства приказал военным перейти из режима активной обороны к наступательным действиям против боевиков террористических группировок, орудующих на территории Афганистана.

Он добавил, что призыв к прекращению огня не означает слабость, а говорит о приверженности к миру и вновь призвал сторонников радикального движения принять предложение о восстановлении мира в стране.

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Напомним, 12 мая всего через пару месяцев после заключения перемирия между США и радикальной группировкой "Талибан" в Афганистане произошли два теракта, жертвами которых в совокупности стали больше трех десятков человек.

Так, утром неизвестные напали на роддом на западе столицы страны Кабула – сперва у входа в учреждение прогремел взрыв, а затем вооруженные люди проникли внутрь и открыли стрельбу. Жертвами нападения стали не менее восьми человек, включая трех женщин, ребенка и сотрудника службы безопасности. Как минимум четверо были ранены.

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Позже прогремел взрыв во время похорон главы полиции одного из округов в афганской провинции Нангархар – офицер скончался минувшей ночью от сердечного приступа. По предварительной информации, взрыв организовал смертник среди участников похоронной процессии — он подорвал закрепленное на нем взрывное устройство. В результате атаки погибли 24 человека, а также 68 человек были ранены.

Видео: Reuters

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Афганистан военные талибан теракты талибы атаки

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