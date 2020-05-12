В Афганистане взорвали роддом и похоронную процессию: десятки погибших

Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракты

Через пару месяцев после заключения перемирия между США и радикальной группировкой "Талибан" в Афганистане произошли два теракта, жертвами которых в совокупности стали больше трех десятков человек.

Сперва утром 12 мая неизвестные напали на роддом на западе столицы страны Кабула – сперва у входа в учреждение прогремел взрыв, а затем вооруженные люди проникли внутрь и открыли стрельбу.

Больница находится в ведении афганского отделения организации "Врачи без границ" и рассчитана на 100 мест. Часть медиков смогла покинуть помещение перед началом атаки, но остальные оказались заблокированными внутри.

Ссылаясь на представителя МВД Афганистана, Reuters сообщает, что жертвами нападения стали не менее восьми человек, включая трех женщин, ребенка и сотрудника службы безопасности. Как минимум четверо были ранены.

Видео: Reuters

В настоящее время столкновения между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов продолжаются.

Позже прогремел взрыв во время похорон главы полиции одного из округов в афганской провинции Нангархар – офицер скончался минувшей ночью от сердечного приступа. По предварительной информации, взрыв организовал смертник среди участников похоронной процессии — он подорвал закрепленное на нем взрывное устройство.

Представитель администрации провинции Аталла Хогьяни сообщил, что в результате атаки погибли 24 человека, а также 68 человек были ранены. Однако количество жертв может увеличиться, поскольку многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Пока что ни одна из террористических группировок не взяла ответственность ни за одну из атак.

Напомним, что в марте в рамках начала мирных переговоров с "Талибаном" президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании ряда "талибов".

А в октябре у армейского автобуса в афганском городе Джелалабад взорвался транспорт рикши, в результате чего погибли как минимум десять человек и еще 27 получили ранения.

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