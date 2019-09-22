"Акт войны": в Эр-Рияде прокомментировали причастность Ирана к атакам на нефтяные объекты

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В случае доказательства полновесного участия Ирана в атаке на предприятия Saudi Aramco Эр-Рияд расценит это как военное действие. Об этом заявил госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель аль-Джубейр.

"Мы возложили вину на Иран, поскольку запущенные по Саудовской Аравии беспилотники и ракеты были иранского производства. Но совершение атаки с вашей (Ирана – ред.) территории, если дело действительно обстоит именно так, ставит нас в другую позицию. Это будет расценено как акт войны", – сказал дипломат.

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Новости "Сегодня" уже сообщали, что предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживают много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. В результате произошедшего Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки из почти 10 млн баррелей.

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что на случай необходимости приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атак на объекты Саудовской Аравии.

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