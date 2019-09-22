Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,62
27,24

"Акт войны": в Эр-Рияде прокомментировали причастность Ирана к атакам на нефтяные объекты

22 сентября, 13:37

Сейчас Саудовская Аравия ждет результатов расследования нападения

/ Фото: AFP

В случае доказательства полновесного участия Ирана в атаке на предприятия Saudi Aramco Эр-Рияд расценит это как военное действие. Об этом заявил госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель аль-Джубейр.

"Мы возложили вину на Иран, поскольку запущенные по Саудовской Аравии беспилотники и ракеты были иранского производства. Но совершение атаки с вашей (Ирана – ред.) территории, если дело действительно обстоит именно так, ставит нас в другую позицию. Это будет расценено как акт войны", – сказал дипломат.

Реклама

Новости "Сегодня" уже сообщали, что предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживают много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. В результате произошедшего Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки из почти 10 млн баррелей.

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что на случай необходимости приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атак на объекты Саудовской Аравии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

нефть Иран атака расследование Саудовская Аравия

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Два украинских вуза вошли в престижный рейтинг QS по трудоустройству выпускников
Два украинских вуза вошли в престижный рейтинг QS по трудоустройству выпускниковУкраина
Люблю тебя, давай целоваться: беседа двух попугаев растрогала социальные сети
Люблю тебя, давай целоваться: беседа двух попугаев растрогала социальные сетиДругие страны
В Кении появилась
В Кении появилась "леопардовая" зебраДругие страны
В Канаде фура взлетела в воздух и приземлилась на крышу дома: видео
В Канаде фура взлетела в воздух и приземлилась на крышу дома: видеоДругие страны
У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото
У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фотоFun
Главу разведподразделения полиции Канады уличили в шпионаже: подробности
Главу разведподразделения полиции Канады уличили в шпионаже: подробностиДругие страны

Новости партнеров

Loading...