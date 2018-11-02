Армагеддон реален: ученые озвучили целых девять сценариев конца света
Согласно докладу исследователей, нашей планете угрожает целый ряд факторов, которые способны уничтожить жизнь на Земле
Организацией The Global Challenges Foundation представлены исследования в ежегодном докладе под названием "Риски глобальных катастроф". По мнению ученых, существует девять реальных глобальных рисков, которые способны погубить человечество и жизнь на Земле в целом. Выдержки из доклада опубликовал журнал Newsweek.
По мнению исследователей, эти девять рисков, несущих угрозу апокалиптического сценария, сегодня актуальны, как никогда.
- Ядерная война (по оценкам экспертов, ее вероятность сейчас выше, чем 10 лет назад). Она не только может привести к человеческим жертвам, гибели городов и лучевой болезни, но и спровоцировать "мини-ледниковый период".
- Биологическое и химическое оружие. Автор указывает, что его производство относительно дешево, а модификация микробов сегодня проще, чем когда-либо.
- Катастрофические изменения климата. Авторы доклада предостерегают: вероятность повышения температуры на планете на 3 градуса Цельсия или больше составляет один к трем. В таком случае Нью-Йорк и другие прибрежные города уйдут под воду, а миллиарду с лишним жителей побережий придется искать себе новые дома.
- Коллапс экологической системы. "Загрязнение окружающей среды, миграции чужестранных биологических видов по миру и разрушение естественных мест обитания – все это риск для экосистем", – пишет издание. Необратимый дисбаланс чреват дефицитом пресной воды, снижением качества почв и снижением биоразнообразия.
- Пандемии. В этом контексте эксперты опасаются появления новых болезней, защищаться от которых наш организм не готов, а также заражения микробами густонаселенных городов и существования возбудителей болезней, которые обладают резистентностью к антибиотикам.
- Столкновение Земли с астероидом. "Судя по научным данным, потенциально катастрофические столкновения случаются в среднем раз в 120 тыс. лет. Эксперты опасаются, что пыль и обломки, выброшенные в атмосферу, могут на несколько месяцев заслонить Солнце, что приведет к неурожаю и гибели экосистем. Вероятно, сотни миллионов человек погибнут от последствий", – говорится в статье.
- Извержение супервулкана (выброс не менее 400 куб. км лавы и других веществ в атмосферу). По оценкам вулканологов, одно такое извержение случается в среднем раз в 17 тыс. лет. Оно чревато гибелью людей и животных и разрушением сельскохозяйственной инфраструктуры, а также глобальным похолоданием.
- Солнечная геоинженерия. Распыляя в воздухе вещества – например, аэрозоли, которые отразят в космос солнечный свет и тепло, ученые могут обратить вспять вредоносное глобальное потепление. Но если что-то пойдет не так, пострадает все живое на планете. "Это может дестабилизировать климат локально и глобально, а также ряд элементов глобальной экосистемы, – пишут авторы доклада. – Вдобавок внезапное прекращение геоинженерии повлечет за собой быстрое и суровое глобальное потепление, а у природных и социальных систем не будет времени на адаптацию".
- Искусственный интеллект. Авторов доклада особенно беспокоит перспектива того, что роботы превзойдут людей по уровню интеллекта, а также тот факт, что компании-разработчики сосредоточены на функциональности, а не на этичности" своих устройств.
Напомним, уже до конца столетия средняя температура на планете может увеличиться на четыре градуса. А это в свою очередь приведет к небывалым засухам и масштабным наводнениям. Об этом заявили ученые из Института физики атмосферы Китайской академии наук, проанализировав текущие темпы изменений климата.
В свою очередь группа американских исследователей обнаружила, что к концу века крупные прибрежные города во всем мире, вероятно, будут затоплены из-за подъема уровня моря более чем на полметра.