Армагеддон реален: ученые озвучили целых девять сценариев конца света

Организацией The Global Challenges Foundation представлены исследования в ежегодном докладе под названием "Риски глобальных катастроф". По мнению ученых, существует девять реальных глобальных рисков, которые способны погубить человечество и жизнь на Земле в целом. Выдержки из доклада опубликовал журнал Newsweek.

По мнению исследователей, эти девять рисков, несущих угрозу апокалиптического сценария, сегодня актуальны, как никогда.

Ядерная война (по оценкам экспертов, ее вероятность сейчас выше, чем 10 лет назад). Она не только может привести к человеческим жертвам, гибели городов и лучевой болезни, но и спровоцировать "мини-ледниковый период". Биологическое и химическое оружие. Автор указывает, что его производство относительно дешево, а модификация микробов сегодня проще, чем когда-либо. Катастрофические изменения климата. Авторы доклада предостерегают: вероятность повышения температуры на планете на 3 градуса Цельсия или больше составляет один к трем. В таком случае Нью-Йорк и другие прибрежные города уйдут под воду, а миллиарду с лишним жителей побережий придется искать себе новые дома. Коллапс экологической системы. "Загрязнение окружающей среды, миграции чужестранных биологических видов по миру и разрушение естественных мест обитания – все это риск для экосистем", – пишет издание. Необратимый дисбаланс чреват дефицитом пресной воды, снижением качества почв и снижением биоразнообразия. Пандемии. В этом контексте эксперты опасаются появления новых болезней, защищаться от которых наш организм не готов, а также заражения микробами густонаселенных городов и существования возбудителей болезней, которые обладают резистентностью к антибиотикам. Столкновение Земли с астероидом. "Судя по научным данным, потенциально катастрофические столкновения случаются в среднем раз в 120 тыс. лет. Эксперты опасаются, что пыль и обломки, выброшенные в атмосферу, могут на несколько месяцев заслонить Солнце, что приведет к неурожаю и гибели экосистем. Вероятно, сотни миллионов человек погибнут от последствий", – говорится в статье. Извержение супервулкана (выброс не менее 400 куб. км лавы и других веществ в атмосферу). По оценкам вулканологов, одно такое извержение случается в среднем раз в 17 тыс. лет. Оно чревато гибелью людей и животных и разрушением сельскохозяйственной инфраструктуры, а также глобальным похолоданием. Солнечная геоинженерия. Распыляя в воздухе вещества – например, аэрозоли, которые отразят в космос солнечный свет и тепло, ученые могут обратить вспять вредоносное глобальное потепление. Но если что-то пойдет не так, пострадает все живое на планете. "Это может дестабилизировать климат локально и глобально, а также ряд элементов глобальной экосистемы, – пишут авторы доклада. – Вдобавок внезапное прекращение геоинженерии повлечет за собой быстрое и суровое глобальное потепление, а у природных и социальных систем не будет времени на адаптацию". Искусственный интеллект. Авторов доклада особенно беспокоит перспектива того, что роботы превзойдут людей по уровню интеллекта, а также тот факт, что компании-разработчики сосредоточены на функциональности, а не на этичности" своих устройств.

Напомним, уже до конца столетия средняя температура на планете может увеличиться на четыре градуса. А это в свою очередь приведет к небывалым засухам и масштабным наводнениям. Об этом заявили ученые из Института физики атмосферы Китайской академии наук, проанализировав текущие темпы изменений климата.

В свою очередь группа американских исследователей обнаружила, что к концу века крупные прибрежные города во всем мире, вероятно, будут затоплены из-за подъема уровня моря более чем на полметра.