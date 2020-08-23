Армия Беларуси грозит протестующим разгоном: вспомнили фашистов и Вторую мировую

Военные Беларуси готовы взять под охрану тысячи мемориалов и памятников, чтобы не допустить осквернения этих мест участниками протестов против президента Александра Лукашенко.

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"Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей – сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! – говорится в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси. – Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту".

"Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах – вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией", – сказано в обращении армии.

Следует заметить, что во время оккупации Беларуси, летом 1942-го германские нацисты (а не итальянские фашисты, как утверждает МО РБ) попытались создать из местных жителей три дивизии, но смогли собрать около 20 батальонов, которые так и не решились вооружить, а уже весной 1943 года распустили.

При этом оккупанты разрешили белорусским коллаборационистам использовать бело-красно-белый флаг, который в 1918 году использовала Белорусская народная республика, и герб Погоня, ныне ставшие символом оппозиции.

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Напомним, что в апреле 2011-го вице-спикер Госдумы РФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нынешний российский триколор следует заменить на флаг черно-желто-белый Российской Империи, поскольку "нынешний флаг – это флаг Керенского и Власова", генерала-предателя, воевавшего на стороне Гитлера.

Также сообщалось, что министр оборону Беларуси предупредил Лукашенко: зверства силовиков могут расценить как геноцид своего народа.

Больше о происходящем в Беларуси смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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