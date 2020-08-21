В Минске противники Лукашенко создали 13-километровую "Цепь покаяния": фото

Сторонники оппозиции выстроились от урочища Куропаты до изолятора на Окрестина

В Беларуси уже 13-день продолжаются массовые выступления противников президента Александра Лукашенко. В пятницу, 21 августа, они выстроились живой цепью от урочища Куропаты, где в 30-х годах прошлого столетия был расстрелян цвет белорусской интеллигенции, до изолятора на Окрестина, куда свозили тысячи задержанных, протестовавших против махинаций на выборах.

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Участники "Цепи покаяния" выстроились вдоль дороги, ведущей к мемориалу жертвам репрессий. Люди держали в руках лампадки, цветы и плакаты. Кроме того, активисты раздавали молитвенники, сообщает ТАСС.

Правоохранители не препятствовали акции. Автомобилисты поддерживали участников цепи громкими сигналами. К ним присоединились некоторые водители общественного транспорта.

По замыслу организаторов, "Цепь покаяния" должна протянуться более чем на 13 км от Куропат до 1-го переулка улицы Окрестина, где находится Центр содержания правонарушителей, сообщает Радыё Свабода.

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Напомним, белорусская оппозиция призвала честных госслужащих не бояться травли.

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