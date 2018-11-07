Авиакатастрофа в Индонезии может повториться: в современных лайнерах Boeing найден дефект

Сегодня, 14:35

Причиной крушения в Яванском море самолета с 188 людьми на борту оказался сбой в работе одного из датчиков самолета

Boeing 737 Max. Фото: AFP
Boeing 737 Max. Фото: AFP

Авиастроительный гигант Boeing обратился к пилотам и операторам полетов с предупреждением о неисправности в лайнерах четвертого поколения Boeing 737 Max и методах их устранения.

6 ноября на сайте компании подтвердили, что инструкции были разосланы в результате расследования авиакатастрофы в Яванском море, где 29 октября потерпел крушение пассажирский самолет Lion Air с 189 людьми на борту.

Согласно обнародованному заявлению Boeing, причиной трагедии стал сбой в работе датчика угла атаки – угла, под которым крыло самолета находится к воздушному потоку. В некоторых случаях автоматика может определять возможный срыв воздушного потока и уводить самолет в пике.

Напомним, лайнер Boeing 737 MAX разбился, выполняя рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг. Самолет упал примерно спустя 13 минут после взлета. Почти сразу после взлета командир самолета запросил экстренную посадку, после чего связь с ним прервалась, а лайнер исчез с экранов радаров.

Мы уже писали, что Boeing разбился в море недалеко от острова Ява. На поверхности моря уже обнаружили обломки самолета и личные вещи пассажиров. На борту лайнера не было украинцев.

Кроме того, оказалось, что воздушное судно было неисправно – четыре последних полета экипаж фиксировал сбои в работе указателя скорости самолета.
Индонезия, крушение, самолет, Boeing, авиакатастрофа, Boeing-737
Источник:

"Сегодня"

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