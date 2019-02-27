Авиакатастрофа в Непале: в горах разбился вертолет с министром
Местные жители слышали звук взрыва и видели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения
В результате крушения вертолета в гористом районе Тапледжунг в Непале погибли шестеро человек, включая члена правительства королевства.
Как передает индийский телеканал NDTV, на борту потерпевшего катастрофу летательного аппарата находились заместитель гендиректора Управления гражданской авиации Непала Бирендра Прасад Шрестха, а также министр культуры, туризма и гражданской авиации Рабиндра Адхикари, который собирался посетить местный храм.
Местные жители утверждают, что слышали звук взрыва и видели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения.
Причины катастрофы пока что неизвестны. Местные власти предупредили, что смогут судить о них после того, как на место трагедии прибудут специалисты.
Ранее вертолет с Адхикари и Шрестхой исчез с радаров.
Напомним, в прошлом году в непальской столице Катманду потерпел крушение пассажирский самолет, в результате чего погибли 49 человек.
Мы также писали о крушении вертолета в центре Мексики, где погибла губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо, а также ее муж, депутат сената страны.
Кроме того, сообщалось о гибели замминистра частично признанного государства Косово по делам диаспоры Ариана Даци, который стал жертвой схождения лавины на горнолыжном курорте.
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