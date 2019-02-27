Авиакатастрофа в Непале: в горах разбился вертолет с министром

Местные жители слышали звук взрыва и видели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения

Фото: Flickr

Авиакатастрофа в Непале: в горах разбился вертолет с министром //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/66e/81f/5c766e81f1666.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/66e/81f/5c766e81f1666.jpg 2019-02-27T12:52:00+02:00 Другие страны Местные жители слышали звук взрыва и видели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения

В результате крушения вертолета в гористом районе Тапледжунг в Непале погибли шестеро человек, включая члена правительства королевства.

Как передает индийский телеканал NDTV, на борту потерпевшего катастрофу летательного аппарата находились заместитель гендиректора Управления гражданской авиации Непала Бирендра Прасад Шрестха, а также министр культуры, туризма и гражданской авиации Рабиндра Адхикари, который собирался посетить местный храм.

Местные жители утверждают, что слышали звук взрыва и видели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения.

Причины катастрофы пока что неизвестны. Местные власти предупредили, что смогут судить о них после того, как на место трагедии прибудут специалисты.

Ранее вертолет с Адхикари и Шрестхой исчез с радаров.

Напомним, в прошлом году в непальской столице Катманду потерпел крушение пассажирский самолет, в результате чего погибли 49 человек.

Мы также писали о крушении вертолета в центре Мексики, где погибла губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо, а также ее муж, депутат сената страны.

Кроме того, сообщалось о гибели замминистра частично признанного государства Косово по делам диаспоры Ариана Даци, который стал жертвой схождения лавины на горнолыжном курорте.

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