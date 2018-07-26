Австралию призвали изменить свой флаг

Сегодня, 04:58

Австралийский флаг получил официальный статус более 50 лет назад, хотя был принят по итогам конкурса еще в 1901 году

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс призвал Австралию изменить свой флаг, сообщает The Sydney Morning Herald.

"Наш флаг, который является нашим уже в течение длительного времени, был скопирован Австралией, и на самом деле им нужно сменить свой флаг и признать тот факт, что мы первые приняли такой дизайн", — заявил он.

Флаг Новой Зеландии с "Юнион Джеком" в левой верхней четверти и четырьмя красными звtздами с белой окантовкой в правой части был принят в 1902 году.

Австралийский флаг получил официальный статус более 50 лет назад, хотя был принят по итогам конкурса еще в 1901 году.

Ранее мы писали, что на Майдане в Киеве произошла потасовка из-за российского флагаАктивист отнял российский флаг и пытался пояснить, что "Россия — страна-оккупант". В ответ фигуранты отвечали, что они из Херсона, а "русский мир" якобы приветствуется везде.

Также напомним, что в небо над оккупированной Горловкой из соседнего Светлодарска запустили украинский флаг.

А в Киеве на празднике в военном институте появилось советское знамя.
Австралия, флаг, новая зеландия
Источник:

RT

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