Беларусь и НАТО развивают военное сотрудничество
В ходе визита состоялось ежегодное совещание по вопросам программы НАТО "Партнерство ради мира"
С 14 по 17 апреля состоялся визит в Республику Беларусь делегации штаб-квартиры НАТО, в ходе которого стороны обсудили углубление военного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
"Стороны обсудили состояние и перспективные направления развития сотрудничества в военной сфере и ключевые вопросы региональной безопасности", - говорится в сообщении.
Как сообщается, в ходе визита состоялось ежегодное совещание по вопросам участия Беларуси в Процессе планирования и оценки сил программы НАТО "Партнерство ради мира" (ПАРП). На совещании состоялось обсуждение проекта Оценочного документа, разработанного соответствующими структурами штаб-квартиры НАТО на основе информации, предоставляемой Белоруссией в рамках ПАРП.
"Также уточнен ряд практических вопросов по реализации целей партнерства, а также намечены пути по совершенствованию координации взаимодействия между министерством обороны и структурными подразделениями альянса в рамках ПАРП", - заявили в пресс-службе министерства.
Ранее Министерство обороны Беларуси обнародовало уточненную Концепцию международного военного сотрудничества на 2019-2023 годы, в которой указан курс на улучшение отношений с Североатлантическим альянсом и Европейским Союзом.
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