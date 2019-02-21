Беларусь взяла курс на улучшение отношений с ЕС и НАТО

Минск представил военным атташе 28 стран Концепцию международного военного сотрудничества на 2019-2023 годы

Фото: Flickr

Беларусь взяла курс на улучшение отношений с ЕС и НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e98/f23/5c6e98f23d211.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e98/f23/5c6e98f23d211.jpg 2019-02-21T14:26:00+02:00 Другие страны Минск представил военным атташе 28 стран Концепцию международного военного сотрудничества на 2019-2023 годы

Министерство обороны Беларуси обнародовало уточненную Концепцию международного военного сотрудничества на 2019-2023 годы, в которой указан курс на улучшение отношений с Североатлантическим альянсом и Европейским Союзом.

В отдельном блоке документа говорится о формировании так называемого "пояса добрососедства", который предусматривает поэтапное улучшение отношений со странами – членами НАТО, Евросоюза и другими государствами, уважающими суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также работающими "над доверительным и равноправным диалогом".

Также в Концепции указан стратегический курс на партнерство Минска с Москвой и стремление к высокому уровню отношений со странами – членами Организации Договора о коллективной безопасности, Китаем и СНГ.

Кроме того, перспективным направлением для Беларуси было определено взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества, а особое внимание уделяется отношениям с Сербией. С документов были ознакомлены военные атташе 28 стран в Беларуси.

Напомним, что на этой неделе белорусский премьер Сергей Румас заявил, что его страна считает необходимым поскорее решить вопрос, касающийся заключения базового соглашения с Европейским Союзом.

В то же время президент Александр Лукашенко утверждает, что в процессе нормализации отношений с Евросоюзом Беларусь вышла на уровень стабильности.

Мы также писали, что Беларусь не рассматривает как угрозу своей безопасности расширенное передовое военное присутствие НАТО на востоке Европы.

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