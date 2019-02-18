Беларусь предложила ЕС заключить базовый договор
Минск ждет предложений от Брюсселя, заявил премьер Беларуси
Беларусь считает необходимым поскорее решить вопрос, касающийся заключения базового соглашения с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил в понедельник премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с Европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером.
"Я хотел бы услышать от вас, что нам необходимо сделать для того, чтобы как можно быстрее заключить базовое соглашение между Беларусью и ЕС. Потому что такой правовой вакуум между соседями, он, конечно, контрпродуктивен для обеих сторон", - отметил глава белорусского правительства.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РФ рискует потерять "единственного союзника" на западном направлении в случае отказа компенсировать потери Минска из-за налогового маневра в нефтяной сфере.
Кроме того, он также заявлял, что больше не станет называть Россию братским государством, а только партнером.
Напомним, 15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение снять большую часть санкций с Беларуси.
В частности, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза решили снять санкции со 170 человек, включая президента Беларуси Александра Лукашенко.
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