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Беларусь предложила ЕС заключить базовый договор

Сегодня, 15:20

Минск ждет предложений от Брюсселя, заявил премьер Беларуси

Фото: БЕЛТА
Беларусь предложила ЕС заключить базовый договор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ab0/e1d/5c6ab0e1d34b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ab0/e1d/5c6ab0e1d34b0.jpg Другие страны Минск ждет предложений от Брюсселя, заявил премьер Беларуси

Беларусь считает необходимым поскорее решить вопрос, касающийся заключения базового соглашения с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил в понедельник премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с Европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером.

"Я хотел бы услышать от вас, что нам необходимо сделать для того, чтобы как можно быстрее заключить базовое соглашение между Беларусью и ЕС. Потому что такой правовой вакуум между соседями, он, конечно, контрпродуктивен для обеих сторон", - отметил глава белорусского правительства.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РФ рискует потерять "единственного союзника" на западном направлении в случае отказа компенсировать потери Минска из-за налогового маневра в нефтяной сфере.

Кроме того, он также заявлял, что больше не станет называть Россию братским государством, а только партнером.

Напомним, 15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение снять большую часть санкций с Беларуси.

В частности, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза решили снять санкции со 170 человек, включая президента Беларуси Александра Лукашенко. 

 

 

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Тег Беларусь, Лукашенко, Евросоюз

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ТАСС

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