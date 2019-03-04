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Беларусь сделала важный шаг навстречу главному врагу России

Сегодня, 18:24

Минск отменил введенные в 2008 году квоты на количество американских дипломатов в Минске

Фото informator.news
Фото informator.news.
Беларусь сделала важный шаг навстречу главному врагу России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/acc/379/5c5acc379ec18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/acc/379/5c5acc379ec18.jpg Другие страны Минск отменил введенные в 2008 году квоты на количество американских дипломатов в Минске

С целью способствования нормализации отношений между Минском и Вашингтоном власти Беларуси отменили ограничение на численность американского дипломатического корпуса в столице республики, которое действовало последние 10 лет.

Как сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Беларуси, об этом 4 марта заявил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей на встрече с американской делегацией во главе с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом.

"В ходе встречи белорусская сторона официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников Посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года, и выразила надежду на то, что данный шаг будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между Беларусью и Соединенными Штатами", – говорится в опубликованном в понедельник коммюнике.

Напомним, что в январе Макей подтвердил, что между Беларусью и США идут переговоры об улучшении отношений, которые ныне являются довольно натянутыми.

Кроме того, как мы уже писали, президент Беларуси Александр Лукашенко обещал, что в случае нормализации отношений между двумя государствами его странами может стать ближайшим союзником США.

Также сообщалось, что между Минском и Вашингтоном состоялись телефонные звонки, на которых обсуждались вопросы улучшения двухсторонних отношений между странами.

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Тег Беларусь, дипломатия, Макей

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