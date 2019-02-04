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Беларусь увеличит количество пограничников: Лукашенко назвал причину

Сегодня, 16:20

В Госпогранслужбе Беларуси появятся маневренные группы, сообщил Лукашенко

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Сайт Кремля
Беларусь увеличит количество пограничников: Лукашенко назвал причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/98b/b34/5c498bb34c773.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/98b/b34/5c498bb34c773.jpg Другие страны В Госпогранслужбе Беларуси появятся маневренные группы, сообщил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее поручил усилить границу с Украиной, сообщил, что решение о необходимости увеличения штатной численности пограничников в Беларуси связано с задачами по обеспечению национальной безопасности. Об этом он заявил при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году, передает БЕЛТА.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность – важнейший фактор", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко в связи с этим потребовал принять исчерпывающие меры по увеличению и созданию новых подразделений границы.

"Особенно о чем мы с вами договаривались – возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", – сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не рассматривает расширенное передовое военное присутствие НАТО на востоке Европы как угрозу своей безопасности.

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Тег граница, Беларусь, Лукашенко

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